Перевозчиков Васил. Епифан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчиков Васил. Епифан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Перевозчиков Васил. Епифан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, зав. Ижевск.

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