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Кондратенко Тимофей Пантелеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кондратенко Тимофей Пантелеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Александровский уезд, Дворцовая

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