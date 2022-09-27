Галин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалин Иван Андреевич

Галин Иван Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Галин Иван Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Камешки, с. Вариловки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close