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Шагиев Демихамед

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шагиев Демихамед
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Орский уезд, Т. Утяшинск., д. Кунакб.

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