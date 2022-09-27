Кисляков Епифан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКисляков Епифан Федорович

Кисляков Епифан Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кисляков Епифан Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Красноуфимский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.