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Ташкинов Петр Архипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ташкинов Петр Архипович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Чердынский уезд, Юрлинской

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