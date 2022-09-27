Зубакин Еремей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубакин Еремей Васильевич

Зубакин Еремей Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зубакин Еремей Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Пермский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.