Коркин Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоркин Леонтий Иванович

Коркин Леонтий Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коркин Леонтий Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Камышловский уезд, Закамышловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.