Замаралов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамаралов Иван Андреевич

Замаралов Иван Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Замаралов Иван Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Камышловский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.