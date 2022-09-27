Сидорин Давид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидорин Давид Петрович

Сидорин Давид Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сидорин Давид Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Нолинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.