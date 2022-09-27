Курамов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурамов Василий Степанович

Курамов Василий Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курамов Василий Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Саранский уезд, с. Болш. Вьяса

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.