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Шмида Станислав Францевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шмида Станислав Францевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Грубешовский уезд, д. Побережан.

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