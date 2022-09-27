Почало Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПочало Андрей Иванович

Почало Андрей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Почало Андрей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Томашевский уезд, Комаровской, д. Утикжи.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.