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Новосад Франц Иосифович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новосад Франц Иосифович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Влодавский уезд

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