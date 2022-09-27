Казловский Станислав Кондратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазловский Станислав Кондратович

Казловский Станислав Кондратович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Казловский Станислав Кондратович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Холмский уезд, м. Павлова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.