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Жмудский Казимир Адольфович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жмудский Казимир Адольфович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Грубешовский уезд, Городловской, с. Матчи.

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