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Байкевич Роман Лукич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Байкевич Роман Лукич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Грубешовский уезд, Белополской, д. Стрельк.

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