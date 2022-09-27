Данилюк Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилюк Павел Васильевич

Данилюк Павел Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Данилюк Павел Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Бельский уезд, д. Теребеля

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.