Дорморост Вас. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорморост Вас. Фед.

Дорморост Вас. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дорморост Вас. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Холмский уезд, с. Тарнав. вульк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.