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Малиновский Иос. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Малиновский Иос. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Холмский уезд, гм. Жмудь., д. Маладут.

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