Жолняц Филипп Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖолняц Филипп Ив.

Жолняц Филипп Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жолняц Филипп Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Холмский уезд, д. Лесновицы.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.