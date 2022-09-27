Фрейтор Фридр. Готфрид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФрейтор Фридр. Готфрид.

Фрейтор Фридр. Готфрид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фрейтор Фридр. Готфрид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Холмский уезд, гм. Став.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.