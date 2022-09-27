Равский Казим. Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРавский Казим. Осип.

Равский Казим. Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Равский Казим. Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Замостский уезд, гм. Мокрое.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.