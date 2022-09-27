Стопа Феникс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтопа Феникс

Стопа Феникс

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стопа Феникс
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Грубешовский уезд, гм. Грубеш., д. Болонай.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.