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Лобанов Василий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лобанов Василий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Яновск., с. Константин.

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