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Прелов Павел Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прелов Павел Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Суздальский уезд, д. М. Юг.

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