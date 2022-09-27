Залогин Ив. Артем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалогин Ив. Артем.

Залогин Ив. Артем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Залогин Ив. Артем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Орловский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.