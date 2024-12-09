Худяков Дмитр. Юрьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудяков Дмитр. Юрьев

Худяков Дмитр. Юрьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Худяков Дмитр. Юрьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, г. Челябинск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.