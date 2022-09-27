Заозерский Степ. Дмит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаозерский Степ. Дмит.

Заозерский Степ. Дмит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Заозерский Степ. Дмит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Заборовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.