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Кочнев Степан

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кочнев Степан
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Вогнемской в., д. Ильино

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