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Смирнов Филип. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Филип. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Устюженский уезд, Перск. в., д. Антоньево

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