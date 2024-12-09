Николаев Полик. Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Полик. Ник.

Николаев Полик. Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Николаев Полик. Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Устюженский уезд, Никифор. в., д. Никифор.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.