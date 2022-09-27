Шокуров Андр. Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШокуров Андр. Васил.

Шокуров Андр. Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шокуров Андр. Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.