Солоницын Никиф. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолоницын Никиф. Мих.

Солоницын Никиф. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Солоницын Никиф. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Гарской, д. Каркалай

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.