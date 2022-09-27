Пчелин Ив. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПчелин Ив. Никол.

Пчелин Ив. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пчелин Ив. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Покровская вол., д. Сумароково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.