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Привалов Петр Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Привалов Петр Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Елизаровской

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