Пресняков Ив. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПресняков Ив. Андр.

Пресняков Ив. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пресняков Ив. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Тепелевской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.