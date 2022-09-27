Киселев Андр. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Андр. Федор.

Киселев Андр. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Киселев Андр. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Курилов., д. Бед.-Поляны

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.