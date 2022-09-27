Ванюхов Александр Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанюхов Александр Филип.

Ванюхов Александр Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ванюхов Александр Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Терюшевск., д. Мокро…ы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.