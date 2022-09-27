Баркин Егор Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаркин Егор Петр.

Баркин Егор Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баркин Егор Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Лобасковск. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.