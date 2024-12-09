Николаев Ив. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Ив. Никол.

Николаев Ив. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Николаев Ив. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Московский уезд, гор. Москвы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.