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Четвернев Трофим

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Четвернев Трофим
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Сенненский уезд, Обчугской в., д. Ба…ьки

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