Крыштапенко Сер. Марк. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрыштапенко Сер. Марк.

Крыштапенко Сер. Марк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крыштапенко Сер. Марк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Сенненский уезд, Ульяновичск. в., д. Бобры

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.