Корсаков Степ. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсаков Степ. Петр.

Корсаков Степ. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корсаков Степ. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Горецкий уезд, Романовской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.