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Баранов Клем. Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баранов Клем. Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Горецкий уезд, Дубровенск. в., д. Б.-Савины

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