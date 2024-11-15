Грица Федот Игнат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрица Федот Игнат.

Грица Федот Игнат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грица Федот Игнат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд, Полесской, д. Прудно

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.