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Кривенчук Никол. Прох.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кривенчук Никол. Прох.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Речицкий уезд, Брагинской, д. Куратово

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