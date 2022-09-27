Грибко Иван Данил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибко Иван Данил.

Грибко Иван Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грибко Иван Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Игуменский уезд, Дукорской, д. Дубки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.