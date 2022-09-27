Принс Густав Яков. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПринс Густав Яков.

Принс Густав Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Принс Густав Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Юрьевский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.