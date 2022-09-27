Камс Адам Густавов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамс Адам Густавов

Камс Адам Густавов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Камс Адам Густавов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Юрьевский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.